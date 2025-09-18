 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nanobiotix présente des résultats encourageants dans le mélanome résistant
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 10:17

Nanobiotix annonce des données de phase 1 positives issues de l'étude '1100' menées avec NBTXR3 associé à radiothérapie et immunothérapie anti-PD-1 chez des patients atteints de mélanome avancé résistants aux traitements standards. Le profil de sécurité est jugé satisfaisant, et la dose recommandée pour la phase 2 est fixée à 33% du volume tumoral injecté.

Les résultats montrent un taux de réponse objective de 47,4% (9 patients sur 19), incluant 4 réponses complètes et 5 partielles. Le contrôle de la maladie est observé chez 78,9% des patients, atteignant 100% sur les lésions traitées localement. La survie globale médiane est de 14,6 mois sur l'ensemble des 21 patients traités, ce qui apparaît encourageant dans cette population en impasse thérapeutique.

Les investigateurs estiment nécessaire une évaluation randomisée supplémentaire afin de confirmer ces signaux. Les données ont été présentées le 17 septembre au congrès Immunorad 2025.

