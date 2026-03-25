 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nanobiotix prend la parole et dément les rumeurs
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 15:30

Dans un bref communiqué de presse, Nanobiotix , dont le titre reste en forte hausse ( 6,50%, à 27,05 euros), a indiqué avoir pris connaissance d'une récente rumeur faisant état d'intention ou d'étude de prise de contrôle visant ses titres et a démenti.

La société de biotechnologie précise "qu'à sa connaissance il n'existe aucune intention de prise de contrôle de la société, ni de processus ou évaluation en ce sens". Enfin, Nanobiotix explique avoir identifié des inexactitudes factuelles dans ce média qui sont incohérentes avec les dernières informations publiques publiées par la société. Elle fait probablement référence au média La Lettre qui évoquait plus tôt, un intérêt de Johnson & Johnson pour prendre le contrôle du Français.

Les deux sociétés sont liées depuis 2023 par un accord de licence mondiale, de co-développement et de commercialisation. Cet accord a, en outre, été amendé en mars 2025, afin de permettre à la société française d'alléger ses besoins en financement.

Dans le détail, l'accord amendé il y a un an prévoit la suppression de l'engagement de Nanobiotix à financer l'étude Nanoray-312 en contrepartie d'une renonciation à certains futurs potentiels paiements d'étape, tout en maintenant la possibilité pour Nanobiotix de percevoir des revenus via des potentiels paiements d'étapes importants. La valeur du contrat global de licence a été réajustée d'environ 2,7 à 2,6 milliards de dollars.

Le principal produit de Nanobiotix est le NBTXR3 ou JNJ-1900, un traitement en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, par injection intra-tumorale et activé par radiothérapie. Il est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en combinaison avec d'autres produits, notamment dans une étude de phase 3 randomisée dans les cancers de la tête et du cou localement avancés.

Valeurs associées

NANOBIOTIX
27,0000 EUR Euronext Paris +6,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank