NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 066,50
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nanobiotix, plus forte hausse du SRD à la clôture du mardi 4 novembre 2025
information fournie par AOF 04/11/2025 à 17:47

(AOF) - Nanobiotix (+10,15%, à 17,36 euros)

Au lendemain d'un lourd repli (-11,96%), le titre Nanobiotix s'est bien repris. La société de biotechnologie au stade clinique a annoncé sa participation a trois conférences la semaine prochaine. Lundi 10 novembre, elle sera présente à la UBS Global Healthcare Conference et à la Guggenheim's Annual Healthcare Innovation Conference. Ensuite, le jeudi, elle participera à la Stifel Healthcare Conference.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NANOBIOTIX
17,3600 EUR Euronext Paris +10,15%
