Nanobiotix participera prochainement à deux conférences investisseurs

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 11 mai 2022 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ: NBTX – la « Société ») est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui que Laurent Levy, cofondateur et président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront aux conférences suivantes :





UBS Global Healthcare Conference



Date : Lundi 23 mai 2022



Heure : 10h45 ET / 16h45 CET



Lieu : New York, New York, USA





H.C. Wainwright Global Investment Conference



Date : Mercredi 25 mai 2022



Heure : 8h30 ET/ 14h30 CET



Lieu : Virtual et Miami, Floride, USA





Une diffusion audio en direct de chaque présentation sera disponible sur la page Evénements de la section Investisseurs du site Internet de la société. Une rediffusion sera disponible sur le site de Nanobiotix dans les 48 heures suivant chaque événement. La présentation de la société peut être téléchargée ici.