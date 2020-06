Nanobiotix obtient de financement non dilutif

NANOBIOTIX (Euronext: NANO - ISIN: FR0011341205 - la "Société"), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement du cancer, a annoncé avoir reçue l'approbation de financement de la HSBC et de la Bpifrance d'un total de 10M€.



Chaque prêteur individuel accordera un prêt de 5M€ avec des taux d'intérêt fixes de 0,25% et 1,75% par an. Le gouvernement français garantira 90% des montants dus.



Chaque prêt a une durée initiale d'un an. Le remboursement du capital peut être différé au gré de la Société jusqu'en juin 2025.