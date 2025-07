Nanobiotix: le dispositif NBTXR3 reclassifié en médicament information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Nanobiotix a annoncé mardi que les autorités de santé des principaux pays européens avaient accepté la reclassification du JNJ-1900 (NBTXR3) en tant que médicament, au lieu de dispositif médical, alignant ainsi son statut réglementaire sur celui en vigueur aux Etats-Unis.



JNJ-1900 (NBTXR3) fait actuellement l'objet d'un programme de développement clinique mondial couvrant plusieurs types de tumeurs solides et combinaisons thérapeutiques, incluant un essai pivot de phase 3 dans le cancer de la tête et du cou.



Il s'agit d'un composé de nanoparticules d'oxyde d'hafnium, activé par radiothérapie et administré par injection intra-tumorale.



En parallèle, Nanobiotix dit avoir déposé une demande pour un nouveau brevet de composition de matière pour JNJ-1900 (NBTXR3), avec pour objectif de renforcer la protection de la propriété intellectuelle de ce produit candidat.



En 2023, Nanobiotix avait accordé un accord de licence mondiale pour le co-développement et la commercialisation de NBTXR3 à Janssen Pharmaceutica, une filiale de Johnson & Johnson.





