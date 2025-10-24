Nanobiotix : le décalage d'un essai va avoir un impact sur l'horizon de trésorerie

(AOF) - Nanobiotix (-4,51%, à 16,94 euros) a procédé à des mises à jour sur le programme clinique de JNJ-1900 (NBTXR3) à la suite du transfert de sponsorship et du contrôle opérationnel de l’essai de phase 3 en cours dans le cancer de la tête et du cou à Johnson & Johnson. Les analystes de Jefferies détaillent que ce transfert va décaler d’un an, du premier semestre 2026 au premier semestre 2027, la lecture intermédiaire attendue de cet essai de phase 3. Ils pensent que ce retard est probablement dû à des difficultés de recrutement des patients.
L'autre souci pour Nanobiotix est que la publication des données est désormais attendue pour le premier semestre 2027, au-delà de son horizon de trésorerie estimé à la mi-2026.
Même constat pour Stifel qui déduit donc que le financement va devenir un enjeu central pour la société de biotechnologie en phase de développement. La banque d'investissement basée à Saint-Louis explique que "bien que ce délai ne remette pas en cause la pertinence du rationnel d'efficacité, il décale le calendrier global de développement, y compris le moment du versement de certaines étapes de paiement conditionnelles". Les analystes sont à l'Achat du titre Nanobiotix avec une cible de 25 euros. Chez Jefferies, l'objectif de cours est à 21 euros, avec une recommandation à l'Achat également.
