Nanobiotix lance une augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordre

Paris, France, 27 juillet 2020 - NANOBIOTIX (Euronext: NANO - ISIN: FR0011341205 - la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, envisage d'émettre des actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,03 euro chacune (les « Actions Nouvelles »), représentant une augmentation de capital d'un montant approximatif de 12%, via une offre effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordre réservée à une catégorie déterminée de personnes (l'« Offre Réservée »).



Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 28ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 20 mai 2020 et à l'article L. 225-138 du code de commerce, suivant la décision du directoire de la Société de ce jour prise à la suite de l'autorisation du conseil de surveillance de la Société de ce jour. L'Offre Réservée sera réservée à la catégorie d'investisseurs définie par l'assemblée générale, i.e. à des sociétés et fonds d'investissement investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36 mois précédant l'Offre Réservée, plus d'1 millions d'euros dans le secteur de la santé ou des biotechnologies (les « Investisseurs Eligibles »).