Nanobiotix intègre le segment Euronext Tech Leaders

Nanobiotix fait part de son entrée dans le segment Euronext Tech Leaders et dans l'indice Euronext Tech Leaders, une initiative phare d'Euronext destinée à accroître la visibilité et l'attractivité des principales entreprises technologiques européennes à forte croissance auprès des investisseurs internationaux.

Lancée par le groupe de Bourses paneuropéen en 2022, l'initiative Euronext Tech Leaders réunit un groupe restreint d'entreprises reconnues pour leur innovation, leur profil de croissance et leur contribution à l'écosystème technologique européen.

Les membres bénéficient d'une visibilité accrue auprès des investisseurs internationaux, de l'accès à un large réseau de participants au marché et de la participation à une gamme d'événements et d'initiatives conçus pour soutenir leur croissance à long terme.

Pour Nanobiotix, l'entrée dans le segment Euronext Tech Leaders reflète sa position "à l'intersection de la nanotechnologie, de la physique et de la médecine, alors qu'elle développe un portefeuille de plateformes nanothérapeutiques fondées sur la physique".

"Notre entrée dans le segment des leaders technologiques d'Euronext reconnaît non seulement les progrès réalisés en tant qu'entreprise, mais aussi le potentiel plus large de l'innovation fondée sur la physique pour contribuer de manière significative à l'avenir de la santé", commente Laurent Levy, cofondateur et président du directoire.