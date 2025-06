Nanobiotix: Goldman Sachs passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 juin, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix , au résultat d'une cession d'actions hors marché.



La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 1.472.942 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 3,11% du capital et 2,97% des droits de vote de cette société de biotechnologies.





Valeurs associées NANOBIOTIX 3,9300 EUR Euronext Paris +2,34%