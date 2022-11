NANOBIOTIX FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS ET PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2022

• Détermination de la dose recommandée pour la Phase 2 (RP2D) évaluant NBTXR3 en combinaison avec un anti-PD-1, chez des patients atteints d’un cancer locorégional récurrent et récurrent et/ou métastatique de la tête et du cou, de métastases pulmonaires de toute tumeur primaire ou de métastases hépatiques de toute tumeur primaire.

• Présentation au congrès annuel de la SITC 2022, le 10 novembre, d’une mise à jour des données de Phase 1 de l’étude 1100 sur la sécurité et l’efficacité de NBTXR3 en combinaison avec un anti-PD-1 dans les cancers avancés récurrents et/ou métastatiques.

• Nomination de douze experts médicaux de premier plan au sein du Conseil Consultatif Scientifique de Nanobiotix apportant leur expertise dans l’avancement du développement de NBTXR3, principal produit-candidat de la Société.

• 53,5 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie qui devraient permettre le financement des programmes de développement jusqu’au premier trimestre 2024.



Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (États-Unis) ; 9 novembre 2022 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui une mise à jour de ses progrès opérationnels et sa position de trésorerie (non auditée) pour le troisième trimestre 2022.