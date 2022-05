Nanobiotix fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le premier trimestre

• Poursuite de NANORAY-312, étude globale d’enregistrement de phase III chez des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-HNSCC), déjà engagée en Europe, avec l’activation du premier site clinique aux Etats-Unis attendue au troisième trimestre 2022.

• Soumission d’un protocole pour une potentielle étude pivot de phase III de NBTXR3 en combinaison avec anti-PD-1 prévue pour le premier trimestre 2023, faisant suite à la réception des commentaires préliminaires de la FDA.

• Trésorerie de 70,6 millions d’euros au 31 mars 2022.

• Extension de la visibilité financière de la Société jusqu’au quatrième trimestre 2023 avec la priorisation des programmes de recherche et de développement afin de réduire les dépenses opérationnelles et l’établissement d’une ligne de financement en fonds propres flexible qui pourrait être utiliser si la Société le juge nécessaire.

• Exploration par la Société d’un projet de rééchelonnement de sa dette, dans la perspective d’accroître davantage sa visibilité financière.