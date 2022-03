NANOBIOTIX FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS ET PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2021

• De nouvelles données de la partie expansion de l’étude 102, étude de phase I menée chez des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-HNSCC) à haut risque, mettent en évidence le bénéfice clinique potentiel de NBTXR3, montrant une survie globale médiane de 23 mois chez les patients évaluables ; les données présentant un suivi minimum d’une année pour l’ensemble de la population sont attendues pour la mi-2023.

• L'étude pivot de phase III, NANORAY-312, recrute activement des patients âgés atteints de LAHNSCC non éligibles au cisplatine dans de multiples sites européens, l'activation de sites américains étant prévue pour la mi-2022.

• Nouvelle implémentation d’une phase d'expansion à l'étude 1100 évaluant NBTXR3 en association avec un traitement anti-PD-1 dans trois cohortes : deux cohortes axées sur les patients atteints de HNSCC, soit naïfs aux traitements anti-PD-(L)-1, soit résistants à un traitement anti-PD-(L)-1 antérieur et une troisième cohorte regroupant des patients présentant des métastases pulmonaires et/ou hépatiques d'un cancer avancé éligible aux traitements anti-PD-(L)-1.

• La position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie s’élève à 83,9 millions € au 31 décembre 2021.

• Conférence téléphonique et webcast prévus le jeudi 31 mars à 14h00 CET/8h00 EDT