Nanobiotix fait le point sur sa situation opérationnelle et financière pour le troisième trimestre

• Publication de données précliniques dans le Red Journal soutenant l'hypothèse selon laquelle NBTXR3, activé par radiothérapie et associé aux anti-PD-1, pourrait contrôler efficacement les tumeurs primaires et métastatiques, évoquer l'effet abscopal et réduire la possibilité de développer des métastases pulmonaires à distance.

• Présentation des premières données de survie de son programme prioritaire dans les cancers de la tête et du cou lors de l’ASTRO 2021 .

• Nanobiotix est en bonne voie pour activer les premiers sites d'essais cliniques dans l'étude pivot de phase III d'enregistrement mondial, NANORAY-312, dans le carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-HNSCC) dans les prochaines semaines.

• Position de trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme de 89,8 M€ au

30 septembre 2021.





Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 20 octobre 2021 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO - NASDAQ: NBTX - la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, fait le point aujourd’hui sur ses progrès opérationnels ainsi que sa position de trésorerie (non auditée) pour le troisième trimestre 2021.