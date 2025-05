Nanobiotix: données positives dans le cancer du pancréas information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Nanobiotix fait part de la présentation des résultats complets issus des parties d'escalade et d'expansion de dose de son étude de phase 1 évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) dans le traitement du cancer du pancréas localement avancé ou en limite de résécabilité.



Ces résultats, présentés lors du congrès annuel 2025 de la Société Européenne de Radiothérapie et d'Oncologie, ont démontré un bon profil de tolérance, une faisabilité d'injection satisfaisante, ainsi que des signaux cliniques encourageants en matière d'activité antitumorale.



La société de biotechnologies précise notamment que la médiane de survie globale s'est établie à 23 mois à partir de la date du diagnostic et la médiane de survie sans progression locale, à 13,3 mois après la fin de la radiothérapie.



Ces résultats soutiennent la poursuite du développement clinique dans une étude randomisée, et le MD Anderson a reçu l'autorisation de la FDA pour étendre l'étude à une nouvelle cohorte combinant JNJ-1900 (NBTXR3) avec la chimio-radiothérapie standard.





Valeurs associées NANOBIOTIX 3,1050 EUR Euronext Paris +1,97%