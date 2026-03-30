Nanobiotix-Données de l'étude de Phase 2 randomisée sur JNJ-1900
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 08:44

Nanobiotix SA NANOB.PA :

* PRÉSENTATION DES PREMIÈRES DONNÉES DE L'ÉTUDE DE PHASE 2 RANDOMISÉE ÉVALUANT JNJ-1900 DANS LE CANCER DU POUMON INOPÉRABLE STADE III

* TRAITEMENT A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ, SANS ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE LIÉ AU TRAITEMENT, N'A PAS IMPACTÉ LA CAPACITÉ À POURSUIVRE LA THÉRAPIE

* LES RÉPONSES INITIALES EN TERMES D'EFFICACITÉ OBSERVÉES CHEZ 7 PATIENTS LORS DE LA PREMIÈRE ÉVALUATION DE LA MALADIE, SONT PROMETTEUSES

* LE TAUX DE RÉPONSE OBJECTIVE (ORR) OBSERVÉ EST DE 71,4%, CONTRE UN BENCHMARK ESTIMÉ DE 45-50%

* LE TAUX DE CONTRÔLE DE LA MALADIE (DCR) OBSERVÉ EST DE 100%

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

NANOBIOTIX
25,7000 EUR Euronext Paris -3,02%
A lire aussi

