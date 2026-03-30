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Nanobiotix dévoile les premiers résultats d'une étude de phase 2
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 09:15

La société de biotechnologie a présenté des données issues de l'étude Converge lors du congrès européen annuel sur le cancer du poumon.

Cette étude de phase 2 randomisée, menée par Johnson & Johnson, a évalué le potentiel du JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade III.

Parmi les conclusions, le traitement a été bien toléré, sans événement indésirable grave lié au produit observé, et n'a pas impacté la capacité des patients à poursuivre la thérapie prévue. En outre, les réponses initiales en termes d'efficacité observées chez 7 patients lors de la première évaluation de la maladie, après une chimiothérapie concomitante et avant le traitement aux anti-PD-L1, sont prometteuses : le taux de réponse objectif observé est de 71,4%, contre un benchmark estimé de 45-50%. Le taux de contrôle de la maladie observé a été de 100%.

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