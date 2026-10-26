Nanobiotix dévoile des résultats encourageants dans le traitement du mélanome avancé Nanobiotix a présenté de nouvelles données cliniques encourageantes concernant son candidat thérapeutique JNJ-1900 (NBTXR3) dans le traitement du mélanome cutané avancé résistant aux immunothérapies. Dévoilés lors du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), organisé à Madrid, ces résultats sont issus d'une étude de phase 1 menée auprès de 24 patients lourdement prétraités.

L'étude évalue l'association de NBTXR3, administré par injection intratumorale, à une radiothérapie stéréotaxique, suivie d'un traitement par immunothérapie à base de pembrolizumab ou de nivolumab. Cette approche a montré un profil de sécurité jugé acceptable, sans apparition de nouveaux signaux préoccupants.

Sur le plan de l'efficacité, les investigateurs ont observé un taux de réponse objective de 41,7%, avec des réponses constatées aussi bien dans les lésions traitées directement que dans certaines lésions non injectées. La médiane de survie sans progression s'est établie à 6,9 mois, tandis que la survie globale médiane a atteint 17,8 mois.

Ces résultats apparaissent prometteurs pour une population de patients disposant de peu d'alternatives thérapeutiques. À titre de comparaison, les données historiques de la littérature font état d'une survie sans progression médiane d'environ trois mois et d'une survie globale médiane proche d'un an. Ces comparaisons indirectes doivent toutefois être interprétées avec prudence.

Les analyses exploratoires ont également mis en évidence une augmentation de l'IL-1?, une cytokine impliquée dans certains mécanismes de réponse immunitaire antitumorale, suggérant une possible activation du système immunitaire sous l'effet du traitement.

Pour Nanobiotix, ces données confortent le potentiel thérapeutique de NBTXR3, développé en partenariat avec Johnson & Johnson. Leur portée reste néanmoins limitée par la taille réduite de l'échantillon et l'absence de groupe témoin. Des essais randomisés de plus grande ampleur seront nécessaires pour confirmer ces premiers signaux d'efficacité et déterminer le bénéfice clinique réel de cette approche.