Nanobiotix: deux nominations au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce les nominations de Margaret A Liu et d'Anat Naschitz en tant que censeurs au sein de son conseil de surveillance, nominations qui seront soumises à une ratification de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.



Experte mondiale en vaccins, thérapie génique et immunothérapie contre le cancer, Margaret A Liu est chief executive officer chez PAX Therapeutics et membre de plusieurs conseils d'administration, dont celui d'Ipsen.



Investisseur et entrepreneure chevronnée dans les sciences de la vie et cofondatrice d'OrbiMed Israël, Anat Naschitz est CEO de 9xchange, une plateforme informatique de découverte de médicaments qui utilise l'IA et l'apprentissage automatique.





