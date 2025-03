Nanobiotix: des données favorables dans le CPNPC information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce des premières données favorables issues de la partie escalade de dose achevée d'une étude de phase 1 évaluant NBTXR3 (JNJ-1900) comme traitement de deuxième ligne ou plus dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé.



Les données montrent un profil de sécurité favorable et confirment la faisabilité de l'injection chez 12 patients atteints d'un CPNPC localement avancé éligibles à une ré-irradiation et pour lesquels les lignes de traitement antérieures ont échoué.



La société de biotechnologie ajoute qu'un examen préliminaire des données de survie à 12 mois a montré une survie sans progression locale de 64% (médiane de 18,6 mois) et une survie générale de 83% (médiane de 30,2 mois).



Ces données seront présentées lors du Congrès Européen sur le Cancer du Poumon 2025. La partie escalade de dose est terminée et cinq patients sur 12 ont été injectés à ce jour dans la partie d'expansion en cours.





