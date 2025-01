Nanobiotix: début des traitements pour l'étude CONVERGE information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce le traitement du premier patient dans le cadre de CONVERGE, une nouvelle étude randomisée de phase 2 évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade 3 non résécable.



La société de biotechnologies rappelle que cette étude est sponsorisée par Janssen Pharmaceutica NV, une société du groupe américain Johnson & Johnson, dans le cadre d'un accord de licence mondial pour NBTXR3 (JNJ-1900).



'La véritable valeur de JNJ-1900 (NBTXR3) repose sur sa capacité à répondre aux besoins non satisfaits de millions de patients recevant une radiothérapie chaque année dans le cadre de leur traitement', estime Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix.





