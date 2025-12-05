Cinq oeuvres majeures de l'architecte Frank Gehry

Le musée Guggenheim à Bilbao, réalisée par l'architecte américano-canadien Frank Gehry, le 15 octobre 1997 en Espagne ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Voici cinq oeuvres majeures de l'architecte américano-canadien Frank Gehry, maître du déconstructivisme décédé vendredi.

- Gehry House à Santa Monica, 1978

En 1978, Frank Gehry construit sa propre résidence à Santa Monica, en Californie, qui pose les principes de son style architectural. Conçue comme une enveloppe autour d'un bungalow hollandais des années 1920, laissé visible, elle alterne cubes de verre inclinés et parois en tôle ondulée.

L'architecte américano-canadien Frank Gehry et son épouse, Berta Isabel Aguilera, à Los Angeles, le 19 octobre 2019 ( Getty / Vivien Killilea )

L'architecte revendique l'utilisation de matériaux bruts et peu conventionnels, comme les mailles métalliques et le contreplaqué, dans une sorte de patchwork architectural.

Frank Gehry et sa femme Berta ont habité la résidence, devenue un classique de l'architecture contemporaine, pendant près de quarante ans, avant d'en construire une nouvelle en 2019.

- Loyola Law School à Los Angeles, 1984

Entre 1980 et 1984, Gehry réalise sa première construction de grande ampleur: la faculté de droit de Loyola à Los Angeles. Avec ses couleurs vives, ses matériaux bon marché et ses références antiques, elle assoit la réputation de radicalité de l'architecte.

Les bâtiments du campus s'organisent autour d'espaces verts, et plusieurs salles de classes sont conçues comme des édifices autonomes aux formes géométriques. Un monumental escalier jaillit de la façade jaune primaire du bâtiment principal.

Gehry joue avec le vocabulaire classique, symbolisant la loi par d'imposantes rangées de colonnes qu'il laisse indépendantes, face à une salle de classe aux proportions de temple romain mais dont le plan est désaxé par rapport au reste du campus.

- "Maison dansante" à Prague, 1996

Fruit d'une collaboration entre Frank Gehry et l'architecte tchèque Vlado Milunić, la Maison dansante de Prague est composée de deux tours d'angle, dont l'une, en verre, semble s'élancer vers la seconde, en béton et surmontée d'un dôme.

La "Maison dansante" par l'architecte américano-canadien Frank Ghery et l'architecte tchèque Vlado Milunic, le 1er avril 2007 à Prague, en République tchèque ( AFP / MICHAL CIZEK )

Mandaté par le président tchèque Vaclav Havel pour créer un centre culturel sur ce site détruit par une bombe, Milunić s'adjoint le concours de Gehry lorsque la banque ING en devient commanditaire.

Disposant d'un budget quasi-illimité pour construire des bureaux dans cet espace relativement exigu (491 mètres carrés), les architectes imaginent l'ensemble comme un couple dansant et le nomment "Ginger et Fred" en hommage aux mythiques danseurs américains.

Fraîchement accueillie à sa livraison en 1996 par une partie des Pragois en raison de son aspect très contemporain, elle est devenue une attraction touristique sous le nom de "Maison dansante".

- Fondation Guggenheim à Bilbao, 1997

Avec ses courbes complexes et asymétriques et ses surfaces en titane dont les couleurs changent au gré des conditions atmosphériques, le musée Guggenheim de Bilbao, dans le Pays basque espagnol, est reconnu pour son audace et ses innovations technologiques.

Le musée Guggenheim de Bilbao réalisé par l'architecte américano-canadien Frank Gehry, le 7 février 2020 en Espagne ( AFP / ANDER GILLENEA )

Assemblage de formes hétéroclites construit en calcaire, verre et titane au bord de la rivière Nervion, il a nécessité pour sa conception un logiciel de l'industrie aérospatiale et des alpinistes pour installer les quelques 33.000 feuilles de titane ultra léger de la façade.

Le musée, qui attire chaque année plus d'un million de visiteurs, est à l'origine du renouveau spectaculaire de l'ancien port industriel de Bilbao, devenu un modèle de reconversion urbaine.

Frank Gehry construisait actuellement une nouvelle fondation Guggenheim à Abou Dhabi, à côté du Louvre de Jean Nouvel.

- Fondation Louis Vuitton à Paris, 2014

Jouxtant le Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris, la Fondation Louis Vuitton est un monument futuriste de béton et de verre.

La Fondation Louis Vuitton réalisée par l'architecte américano-canadien Frank Gehry, le 10 avril 2014 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Douze "voiles" ("la Verrière") enveloppent onze volumes en béton fibré blanc ("l'Iceberg") qui abritent les galeries d'exposition de la fondation de Bernard Arnault.

L'architecte, qui insiste sur la qualité environnementale du projet, a notamment élaboré un système de récupération des eaux de pluie par la verrière, dont les 13.500 mètres carrés sont constitués de panneaux uniques et moulés sur mesure.

L'aspect extérieur est inspiré du Palmarium qui s'élevait dans le Jardin d'acclimatation de 1893 à 1934.