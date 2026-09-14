Nanobiotix dans le rouge malgré Jefferies et des données positives

(Zonebourse.com) - Nanobiotix s'affiche dans le bas du palmarès (-6,01%, à 29,38 euros), malgré des données jugées encourageantes d'une étude de phase 1 portant sur JNJ-1900 (NBTXR3) dans le cancer du poumon non à petites cellules inopérable et récurrent.

Les résultats ont montré que les 24 patients avaient tous terminé le traitement par JNJ-1900 associé à une réirradiation, sans toxicité limitant la dose. Les investigateurs n'ont signalé aucun événement indésirable de grade 3 ou supérieur lié à JNJ-1900 ou à la procédure d'injection.

Avec un suivi médian des patients de 12 mois, le taux de contrôle locorégional à un an était de 79%. La survie locale sans progression à un an était de 61% (médiane de 13,6 mois) et la survie globale à un an de 70% (médiane de 14,8 mois).

Les investigateurs ont conclu que JNJ-1900 (NBTXR3) pouvait permettre un contrôle local cliniquement significatif en utilisant une dose de réirradiation nettement inférieure à celle administrée aux patients ayant déjà reçu une radiothérapie.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, ces données apportent une validation supplémentaire du mécanisme d'amplificateur de radiothérapie de NBTXR3 dans le cancer du poumon non à petites cellules récurrent. L'étude montre un taux de contrôle locorégional de 79% et une survie sans progression locale à un an de 61%, malgré des doses de radiation réduites chez des patients lourdement prétraités et présentant une maladie radiorésistante.

Les analystes précisent que ces résultats soutiennent la principale étude de Phase II CONVERGE en cours menée par Johnson & Johnson, dont les données de la Partie 2 sont attendues d'ici début 2027.

Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat sur le titre Nanobiotix, avec une cible de cours de 60 euros, soit un potentiel de hausse de 92%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.