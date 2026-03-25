Nanobiotix bondit, rumeurs d'un rachat par J&J

L'action Nanobiotix NANOB.PA bondit mercredi après la publication d'un article de La Lettre affirmant que le géant américain Johnson & Johnson (J&J) JNJ.N envisage une acquisition du groupe français de biotechnologies.

Vers 10h10 GMT, le titre, entré au SBF 120 .SBF120 en décembre dernier, progresse de 8,8% à 27,6 euros, contre un gain de 1,51% pour l'indice parisien au même moment.

Selon le quotidien en ligne français, J&J, déjà lié à Nanobiotix par un accord de licence signé en 2023, finance les essais cliniques du groupe spécialisé en oncologie et étudie une prise de contrôle de son partenaire.

Aucune des deux sociétés n'a répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

Dans une note, les analystes de Van Lanschot Kempen affirment avoir été informés par la direction de Nanobiotix qu'un journaliste de La Lettre avait contacté l'entreprise "à la suite de rumeurs qui circulaient parmi les investisseurs", mais que "rien n'indique que JNJ soit intéressée par une éventuelle acquisition".

"Étant donné que, dans le cadre du partenariat actuel, JNJ détient la licence exclusive du NBTXR3, ce qui lui confère l'entière maîtrise stratégique et la majorité des droits financiers, nous estimons qu'un rachat à ce stade est peu probable", précise la note de Van Lanschot Kempen.

Sur un an, l'action Nanobiotix a pris 43,08%.​

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mateusz Rabiega)