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Nanobiotix bondit après que les médias ont rapporté que J&J envisageait un rachat potentiel
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de Nanobiotix NANOB.PA augmentent d'environ 9% après que le magazine français La Lettre a rapporté que J&J JNJ.N envisageait de racheter la société française de nanomédecine

** Aucune des deux sociétés n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les analystes de Kempen Life Sciences Research indiquent dans une note qu'un rachat à ce stade est peu probable, étant donné que dans le cadre du partenariat actuel entre les deux sociétés, J&J détient la licence EXCLUSIF du traitement expérimental contre le cancer NBTXR3

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de Nanobiotix ont augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année

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NANOBIOTIX
27,8500 EUR Euronext Paris +9,65%
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