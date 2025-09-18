 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nanobiotix bondit après des résultats positifs à un stade précoce pour son traitement contre le cancer de la peau
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions cotées en bourse de la société française Nanobiotix SA NANOB.PA NBTX.O augmentent de 22,7% à 12,52 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare que sa radiothérapie expérimentale, NBTXR3, a montré des signes favorables de sécurité et d'efficacité précoce dans un essai de stade précoce

** L'essai visait une population lourdement prétraitée dont le cancer avait progressé malgré de multiples lignes de traitement antérieures - NBTX

** La société a conclu un accord de licence avec Johnson & Johnson JNJ.N pour développer NBTXR3 afin de traiter les patients atteints d'un type spécifique de mélanome cutané qui n'ont pas été traités par l'immunothérapie anti-PD-1 ou qui n'y ont pas répondu

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 255,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
177,200 USD NYSE +0,40%
NANOBIOTIX
10,4400 EUR Euronext Paris +15,23%
NANOBIOTIX SP ADS
10,5700 USD NASDAQ +5,49%
