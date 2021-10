Nanobiotix annonce une médiane de survie globale de 18,1 mois pour 41 patients évaluables, âgés et fragiles, de la partie expansion de l’étude 102 de phase I dans le HNSCC évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie

Données présentées par le professeur Christophe Le Tourneau lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO)





• Premières données de survie issues de la partie expansion de l’étude de phase I (étude 102) chez des patients âgés et fragiles atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé (LA-HNSCC) difficiles à traiter, inéligibles au cisplatine et intolérants au cetuximab :

o Médiane de survie globale de 18,1 mois chez les patients évaluables (n=41) et médiane de survie sans progression de 10,6 mois.

o Meilleur taux de réponse objective de la lésion cible observé de 85,4 % et meilleur taux de réponse complète de la lésion cible observé de 63,4 % .

o L'administration de NBTXR3 est faisable et bien tolérée dans une population souffrant de comorbidités et impactée lourdement par la maladie.

• Les données de la partie expansion de l’étude de phase I (étude 102) soutiennent le rationnel de l'essai d'enregistrement mondial de phase III à venir dans une population plus large de LA-HNSCC avec un niveau de comorbidités moindre.