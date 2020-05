o Cette étude de phase I avec escalade de dose évaluera la sécurité et la faisabilité de l'utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie chez des patients présentant un adénocarcinome du canal pancréatique localement avancé ou à la limite (borderline) de la résécabilité

o Cet essai recrutera un maximum de 24 patients sur une période d'inclusion estimée à 18 mois



« Le démarrage de cette première étude issue de notre collaboration avec MD Anderson est un pas supplémentaire dans le développement de NBTXR3 activé par radiothérapie. Nous sommes très heureux d'étendre nos essais au cancer du pancréas, une indication qui est nouvelle pour nous. Nous nous réjouissons que la Food and Drug Administration américaine ait pu procéder à l'examen de notre dossier dans cet environnement complexe. Nous sommes plus motivés que jamais pour commencer à traiter les patients atteints d'un cancer du pancréas et trouver un moyen efficace d'améliorer leur vie. » Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix