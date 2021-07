Nanobiotix annonce le lancement d'une nouvelle étude clinique évaluant NBTXR3 dans le cancer du poumon

Un premier patient a été traité par NBTXR3 et radiothérapie dans le cadre de l'étude de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules et éligibles à la ré-irradiation.



Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 30 Juin 2021 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO - NASDAQ : NBTX - la « Société » ) est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. La Société annonce le lancement d'une nouvelle étude de phase I, évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie (RT) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) éligibles à la ré-irradiation. Cette étude de phase I est l'une des cinq études menées avec NBTXR3 dans le cadre de la collaboration avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas, et la troisième à recruter son premier patient.