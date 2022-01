Nanobiotix annonce la publication de nouvelles données précliniques décrivant le potentiel de la combinaison de NBTXR3 avec les immunothérapies par anti-PD-1 et anti-CTLA-4

Données publiées dans l’International Journal of Nanobiotechnology



- De nouvelles données précliniques (publiées dans une revue à comité de lecture) d’un modèle de cancer du poumon résistant aux anti-PD-1 montrent que l'ajout de NBTXR3 à une combinaison de radiothérapie, d'anti-PD-1 et d'anti-CTLA-4 a produit des effets antitumoraux significatifs contre les tumeurs primaires et secondaires, a amélioré le taux de survie des souris de 0% à 50% et a induit une mémoire antitumorale à long terme.

- Les données suggèrent que l'effet potentiel d'amorçage du système immunitaire de NBTXR3 pourrait aller au-delà des anti-PD-1 et mériterait d'être étudié plus avant dans des contextes précliniques et cliniques.



Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 26 Janvier 2022 - NANOBIOTIX (Euronext: NANO – NASDAQ: NBTX – la « Société ») est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui la publication, dans l’International Journal of Nanobiotechnology, de nouvelles données précliniques du radioenhancer NBTXR3 en immunothérapie. NBTXR3 est un traitement potentiel de toutes les tumeurs solides, seul ou en combinaison avec différents agents anti-cancéreux.