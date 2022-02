Nanobiotix annonce la publication de l'étude d'un premier cas clinique de traitement par NBTXR3 dans le cancer du pancréas

• Un cas clinique revu par des pairs rapporte des données préliminaires sur la première administration à l'homme de NBTXR3 dans le traitement du cancer du pancréas non éligible à la chirurgie, démontrant la faisabilité de l’injection et l’absence de toxicité liée au traitement.

• L'étude de ce cas clinique montre pour la première fois la faisabilité de l’administration de NBTXR3 par voie endoscopique dans une tumeur viscérale profonde. Cette nouvelle possibilité d’administration de NBTXR3 s'ajoute à un ensemble croissant de données cliniques suggérant la faisabilité de l'injection dans le cancer du pancréas, le cancer de la tête et du cou, le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer colorectal, le cancer de l'œsophage, le cancer de la prostate et les sarcomes des tissus mous.