NANOBIOTIX (Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la "Société"), société française pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données précliniques in vivo positives provenant de deux études, lors du 35ème congrès annuel de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer). Une présentation par ePoster a été faite par Nanobiotix et une présentation orale a été faite par le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas (MD Anderson).