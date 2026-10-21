NANO Nuclear Energy progresse grâce à un accord conclu avec l'entreprise argentine IMPSA

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21 octobre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire NANO Nuclear Energy NNE.O ont progressé d'environ 3% à 13,34 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a conclu un accord-cadre de services d'ingénierie (ESMA) avec la filiale américaine de la société argentine IMPSA afin de soutenir l'ingénierie, la conception en vue de la fabrication et la fabrication future éventuelle de composants critiques pour le système énergétique KRONOS MMR de NANO Nuclear

** Cet accord d’une durée de trois ans permet à NANO Nuclear de tirer parti de l’expertise d’IMPSA en matière de cuves sous pression nucléaires, de fabrication conforme à la section III de l’ASME, de soudage, d’assurance qualité et de fabrication de composants lourds, alors que le projet KRONOS MMR progresse vers la phase de production

** Les parties ont par ailleurs identifié les systèmes de refroidissement de la cavité du réacteur, les systèmes de stockage du combustible usé ainsi que d’autres composants du réacteur et de transport comme des domaines supplémentaires de collaboration potentielle

** Le programme initial prévoit une durée estimée à six mois, financée par une avance

** À la clôture d’hier, l’action NNE affichait une baisse de 46% depuis le début de l’année