Nano Nuclear Energy chute après une levée de fonds de 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre -

** Les actions de Nano Nuclear Energy NNE.O ont baissé de 9% à 51,55 $ en pré-marché après l'annonce d'une levée de fonds de 400 millions de dollars

** NNE, dont le siège est à New York, a déclaré mardi en fin de journée () avoir accepté de vendre ~8,5 millions d'actions à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé

** Le prix d'achat équivaut à environ 47,11 $, soit une décote d'environ 17 % par rapport à la clôture record de l'action à 56,63 $ mardi

** NNE prévoit d'utiliser le produit net de l'offrepour faire avancer les activités de développement, de construction et d'autorisation réglementaire de son principal programme de microréacteur nucléaire, Kronos MMR Energy System ,

** Avec environ 41,58 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars à la fin de l'année

** Les actions de NNE ont augmenté au cours des cinq dernières sessions, gagnant environ 47%. Les actions ont augmenté de 127% depuis le début de l'année jusqu'à mardi ** La société est entrée en bourse en mai 2024 introduction en bourse au prix de 4 $

** 3 analystes sur 4 estiment que l'action est "achetée" et 1 estime qu'elle est "conservée"; la prévision médiane est de 42,50 $, selon les données de LSEG

Défense

Valeurs associées

NANO NUCLEAR
51,6750 USD NASDAQ -8,75%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 14:30:49.

