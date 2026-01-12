Nano Nuclear bénéficie d'un protocole d'accord avec Ameresco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O gagnent 1,1 % à 32,38 $

** NNE signe un protocole d'accord avec la société américaine d'énergie propre Ameresco AMRC.N pour combiner sa technologie de microréacteur modulaire avec l'ingénierie et la construction d'AMRC

** NNE cherche à déployer des microréacteurs modulaires nucléaires en cours de développement dans le cadre de l'accord

** Les Cos ajoutent qu'ils prévoient de coordonner le financement gouvernemental à l'avenir

** NNE n'a gagné que marginalement en 2025