Nano Nuclear bénéficie d'un protocole d'accord avec Ameresco

12 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O gagnent 1,1 % à 32,38 $
** NNE signe un protocole d'accord avec la société américaine d'énergie propre Ameresco AMRC.N pour combiner sa technologie de microréacteur modulaire avec l'ingénierie et la construction d'AMRC
** NNE cherche à déployer des microréacteurs modulaires nucléaires en cours de développement dans le cadre de l'accord
** Les Cos ajoutent qu'ils prévoient de coordonner le financement gouvernemental à l'avenir
** NNE n'a gagné que marginalement en 2025
