NamR : Signature d’un accord stratégique avec le groupe Addactis en vue d’une cession d’actifs pour un montant maximal de 4,2 M€

Paris (France), le 23 janvier 2025 à 08 heures 00 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), acteur de référence de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce la signature d’un accord stratégique avec Addactis en vue d’une cession d’actifs relatifs aux produits créés en partenariat depuis 2019. Cette cession ne sera effective qu’après homologation du Tribunal des activités économiques de Paris. Pour être obtenue, cette homologation devra inclure également un accord, en cours de négociation, avec les partenaires bancaires de namR, notamment sur le rééchelonnement des emprunts bancaires, et les détenteurs de comptes courants. Cette homologation s’inscrit dans le cadre de la procédure de conciliation engagée le 7 novembre 2024 afin de permettre à namR d’engager des discussions confidentielles avec ses partenaires financiers et commerciaux. L’objectif est de réaliser cette cession, au plus tard, à fin février 2025.



Le montant payé par Addactis s’élèverait à 3,5 M€, versés à la signature, auxquels pourront s’ajouter un complément de 700 k€, versé au plus tard le 30 juin 2025, sous réserve du respect par namR de ses obligations contractuelles fixées entre les parties.