namR remporte un contrat de plus de 500K€ sur 3 ans auprès de la Banque des Territoires

Paris (France), le 5 septembre 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce avoir remporté l’appel d’offre « Données territoriales transition écologique et adaptation aux risques climatiques - mise à disposition de données sur mesure » pour accompagner la Banque des Territoires dans le déploiement de nouveaux services innovants.

La Banque des Territoires : moteur de la transformation écologique et de la cohésion sociale

La Banque des Territoires rassemble ses expertises au service des acteurs du développement des territoires et agit en faveur de la transformation écologique et de la cohésion sociale et territoriale. Afin d’accomplir ses missions, la Banque des Territoires entend accroître la disponibilité et la gestion de ses données pour accélérer le déploiement de services innovants autour de la rénovation énergétique du parc public et social, la taxonomie verte et l'adaptation aux changements climatiques.