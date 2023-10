NamR : Premier semestre 2023

Une simplification des offres au plus près des besoins du marché, des succès commerciaux au rendez-vous

Au cours du premier semestre, une simplification des offres a été opérée pour une accélération de la transformation commerciale sur les marchés stratégiques (assurance, banque, collectivités et public, équipes Data et techniques). En plus de son modèle Data as a Service en B2B, namR a enrichi ses solutions avec une proposition de plateforme en marque blanche, sur un modèle B2B2C, commercialisée en mode SaaS.

Cette plateforme, baptisée Ecoclick, accélère la pénétration sur les marchés stratégiques de l’assurance, de la banque et des collectivités. Véritable simulateur de rénovation écologique, EcoclikRenov permet de connaitre en quelques clics le coût et l’impact d’un projet de rénovation d’un logement (rénovation, équipement photovoltaïque et bientôt risques climatiques). De la même façon, EcoclikSolar permet de convaincre les particuliers de passer au solaire photovoltaïque et/ou thermique sur la toiture de son logement.

Ces solutions modulaires en marque blanche sont intégrées dans l’environnement du client permettant de générer des leads sur des marchés de plus en plus concurrentiels, de réduire les coûts d’acquisition clients et de renforcer la fidélisation et l’engagement.