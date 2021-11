Communiqué de presse namR



namR participe au projet Space Data Marketplace



Dans le cadre du plan France Relance, et soutenu par le CNES, le projet Space Data Marketplace vise à promouvoir et développer la valorisation des données satellitaires en Europe et à l’international, au

travers de cas d’usages à impact face aux défis sociétaux actuels.



Au sein d’un consortium réunissant grands industriels du secteur spatial – Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes et Thalès Alenia Space, et startups spécialisées – Dawex, responsable du projet,

Geoflex, VisioTerra, Altametris, Murmuration et Occitanie Data, namR s’inscrit parmi les porteurs de projet, en tant qu’acteur reconnu de la computer vision sur des images satellitaires.