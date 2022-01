namR : namR sélectionnée par Microsoft pour intégrer l’Environmental Start-up Accelerator

namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, a été sélectionnée par Microsoft pour intégrer son Environmental Start-up Accelerator, au sein de Station F, l’un des plus grands campus d’accélération de start-ups au monde, à partir de janvier 2022.



Annoncé le 12 janvier 2022, namR fait partie des 7 start-ups sélectionnées par l’accélérateur européen baptisé Environmental Start-up Accelerator, lancé par Microsoft. Cette sélection illustre la reconnaissance du statut de pépite technologique de namR, et son rôle en tant qu’acteur essentiel de l’accélération de la transition écologique des territoires.



Acteur pleinement engagé à l’échelle mondiale, Microsoft a inscrit au cœur de ses priorités des objectifs de développement durable, et notamment, la préservation de la planète. Au-delà de ses initiatives propres, le géant du numérique a souhaité fédérer autour de lui et accompagner une sélection de start-ups technologiques innovantes pour accélérer encore la réduction de notre empreinte environnementale. C’est dans ce cadre qu’a été fondé l’accélérateur.