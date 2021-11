Communiqué de presse namR



La Ville de Troyes et son agglomération Troyes Champagne Métropole, retiennent la solution territoiresXYZ à destination des collectivités.



namR et Toucan Toco annoncent aujourd’hui que la Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole sont les premières collectivités à faire appel aux données namR via son offre territoires.XYZ1

, développée avec ToucanToco, pour un meilleur pilotage de l’action publique à l’échelle du territoire.



Fruit de la collaboration entre les deux acteurs de la FrenchTech, la plateforme territoiresXYZ est une solution d’information et d’aide à la décision qui rend accessible en une seule interface des informations complexes et hétérogènes pour aider à construire et communiquer sur les politiques publiques locales.