Paris (France), le 4 août 2025 à 17h45 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), acteur de référence de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce la démission de Grégory Labrousse de ses fonctions de Président du Conseil d’Administration, d’administrateur et de directeur général de namR et la nomination de Charles-Henry Tranié en qualité de Président du Conseil d’Administration, Administrateur et Directeur Général de namR.



NamR annonce la démission de Monsieur Grégory Labrousse de ses fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général le 21 juillet 2025, et de son poste d’administrateur le 1er aout

2025.



Le conseil d’administration a pris acte de ces démissions et nommé Monsieur Charles-Henry Tranié directeur général de namR le 30 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du

Code de commerce, le conseil d’administration a également coopté Monsieur Charles-Henry Tranié en qualité d’administrateur en remplacement de M. Grégory Labrousse et l’a ensuite désigné Président du

conseil d’administration également le 1er août 2025. La nomination de Monsieur Charles-Henry Tranié en sa qualité de membre du Conseil d’Administration par cooptation devra être approuvée par

l’assemblée générale des actionnaires.