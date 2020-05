Nacon : "Un (rare) profil résilient à la crise"

Publication du chiffre d'affaires 2019/20

Nacon publie un CA 2019/20 de 129,4 M€, en ligne avec la guidance comprise entre 127 M€ et 130 M€. Le CA T4 est ressorti à 25,2 M€ (-15,5%) dont 15,7 M€ sur les Jeux (+51,4%) et 8,5 M€ sur les Accessoires (-52,2%) qui a pâtit d'un effet de base défavorable et de la fermeture des réseaux de vente physiques à partir de mars en Europe. La très bonne tenue des activités digitales depuis le début du confinement (x 2,7 sur le T4 à 11,0 M€) permet à Nacon d'ajuster sa guidance de MOC 2019/20 à la hausse à plus de 16% (vs 16% préalablement). La société confirme par ailleurs son plan 2022/23 avec un CA entre 180 et 200 M€ et une MOC supérieure à 20%. Des guidances sur l'exercice en cours seront communiquées le 25 mai prochain. Dans la période actuelle, Nacon est parfaitement positionnée pour capter la hausse de la demande de jeux en ligne. Sa récente introduction en bourse et les 100 M€ levés lui confèrent par ailleurs les moyens nécessaires pour poursuivre ses investissements et amortir la baisse temporaire des ventes dans le réseau physique.

Recommandation

Suite à cette publication notre objectif de cours ressort à 5,70 € et notre recommandation est à Accumuler.