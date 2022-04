Nacon : "Un exercice de transition qui prépare une forte croissance attendue"

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021/22



Nacon publie un chiffre d’affaires 2021/22 dans le bas de fourchette indiqué (150 M€ - 180 M€) à 155,9 M€ soit une baisse de -12,3%). Exercice de transition marqué par une activité éditoriale faible et par le report de jeux, celui-ci ouvre la porte à un exercice 2022/23 de très forte croissance avec un chiffre d’affaires visé compris entre 250 M€ et 300 M€.



Un exercice 2022/23 explosif



Comme évoqué depuis plusieurs semaines, le report du lancement de jeux, dont certains très attendus, combiné à la très forte activité éditoriale (sortie de nombreux jeux dont Vampire (Epic store), Tour de France, Gollum, Steelrising et Zorro) devraient permettre à Nacon de matérialiser une croissance explosive pour l’exercice qui va s’ouvrir. Le Groupe table sur un chiffre d’affaires 2022/23 compris entre 250 M€ et 300 M€ permettant de viser une marge opérationnelle courante supérieure à 20%. A ce titre, nous attendons un CA 2022/23e de 250,2 M€ (vs 260,2 M€) et une MOC de 20,5%.



Deux catalyseurs devraient ainsi animer le cours cette année : 1/ le plus ou moins important succès commercial des jeux lancés cette année et 2/ la poursuite de la stratégie de croissance externe de Nacon dans les prochains mois.



Recommandation

Suite à cette annonce notre objectif de cours ressort inchangé à 9,00 € et notre opinion reste à Achat.