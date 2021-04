Nacon : "Un CA T4 au-dessus de nos attentes"

Publication du chiffre d'affaires 2020/2021

Nacon publie un CA 2020/21 de 177,9 M€ (+37,5%) au-dessus de nos attentes (167,6 M€) et de la guidance de haut de fourchette entre 160 et 170 M€. Le CA T4 est ressorti à 42,6 M€ (+68,7%) dont 22,4 M€ sur les Jeux (+41,9%) et 19,1 M€ sur les accessoires (+125,5%). Le Groupe maintient sa guidance de MOC 2020/21 à 18% et confirme qu'il reverra sa guidance 2022/23 lors des résultats (vs CA de 180 M€ / 200 M€ avec une MOC supérieure à 20%).



Un line-up dense en 2022/23

Sur l'exercice en cours, Nacon devrait capitaliser sur la sortie de 12 jeux et l'intégration des nouveaux studios tels que Passtech (avril 2021). Néanmoins, ce sera sur l'exercice 2022/23 que la dynamique sera très forte avec trois jeux qui devraient être particulièrement porteurs.



Des estimations revues à la hausse en 2022/23

Suite à ce communiqué, nous sommes amenés à revoir nos perspectives de croissance avec un CA 2021/22 attendu désormais à 185,1 M€ (vs 190,0 M€) et 2022/23 à 240,1 M€ (vs 214,8 M€).



Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 9,30 € et notre opinion reste à Achat.