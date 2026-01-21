Nacon : Révision de la guidance de CA pour 2025/26

Publication du chiffre d’affaires T3 2025/26

Nacon a publié un chiffre d’affaires T3 de 46,1 M€, en recul de -12,8% par rapport à l’exercice précédent, et inférieur à nos attentes. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires atteint 124,2 M€, en retrait de -4,4% y/y. Cette performance reflète un contexte opérationnel contrasté entre ses segments Jeux et Accessoires.

Suite à cette performance, le groupe révise sa guidance alors qu’il anticipait initialement une croissance rentable sur l’ensemble de l’exercice, Nacon vise désormais un exercice globalement comparable à 2024/25.

Bonne performance du Catalogue, mais un back catalogue décevant

Le segment Jeux affiche un chiffre d’affaires de 82,3 M€ sur 9 mois, en progression de +15,7% y/y, porté par la forte dynamique de l’activité Catalogue, en hausse de +47,4% à 42,1 M€. Cette performance s’explique notamment par le succès de titres récents tels que Hell is Us, ainsi que par les lancements de Cricket 26 et Rennsport sur le trimestre. Sur le T3, le Catalogue progresse de +39,9% à 13,7 M€.

À l’inverse, la performance du back catalogue s’avère plus décevante. L’activité recule légèrement de -5,5% sur 9 mois à 40,2 M€, avec une contraction plus marquée au T3 (-21,8% à 12,2 M€), traduisant un essoufflement des ventes sur les titres plus matures.

Perspectives et Line up

Le T4 demeure dense pour Nacon, avec un line-up étoffé incluant notamment Styx: Blades of Greed, GreedFall: The Dying World, Gear.Club Unlimited 3, Dragonkin: The Banished, ainsi que la saison 6 de Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Néanmoins, la baisse du back catalogue devrait se poursuivre sur le dernier trimestre. Le segment Accessoires, malgré le lancement du casque RIG R5 PRO HS et la montée en puissance attendue de la Switch 2, ne devrait pas retrouver la trajectoire de croissance initialement anticipée, en particulier compte tenu de l’impact persistant du marché américain.

À la suite de cette publication, nous abaissons nos projections pour l’exercice 2025/26. L’amélioration attendue du taux de marge brute, soutenue par un mix d’activité plus favorable aux jeux vidéo (structurellement mieux margés), devrait compenser la contraction du chiffre d’affaires.

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de nos comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 1,0€ (vs 1,5€ précédemment), soit un potentiel de hausse de +122%.