Nacon renoue avec la croissance au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, Nacon a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,5%, à 46,8 millions d’euros, après un repli de 2,9%, à 31,3 millions d’euros sur les trois mois précédents. Au total, sur son premier semestre clos le 30 septembre, le spécialiste de la conception et de l’édition de jeux vidéo et de la distribution de périphériques gaming a vu ses revenus croître de 1,4%, à 78,1 millions d’euros.

Dans le détail, au deuxième trimestre, l'activité Jeux a augmenté de 31,7%, principalement grâce à l'activité Catalogue (+52,5%), tandis que la division Accessoires a vu ses ventes reculer de 42,7%.

Pour l'ensemble de l'exercice, la filiale du groupe Bigben Interactive a confirmé ses objectifs et reste confiante " dans sa capacité à générer une croissance forte sur l'exercice 2025-2026 ". Elle table notamment sur la sortie de près d'une dizaine de jeux au second semestre.

