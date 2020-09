Nacon : "Relèvement de la guidance 2020/21 + contact société"

Nacon relève ses guidances annuelles en amont de la publication de son CA semestriel qui aura lieu le 26 octobre prochain. Le groupe attend désormais un CA 2020/21 compris entre 150 M€ et 160 M€ (vs 140 M€ et 150 M€) et une MOC maintenue à 18%. Ces très bonnes perspectives sont à mettre en lien avec la dynamique observée pendant l'été sur les accessoires (casques, manettes, claviers).



Recommandation



Suite à cette publication et à la dynamique en cours, nous sommes confiants dans la capacité du groupe à délivrer un chiffre d'affaires au-dessus de sa guidance. Notre objectif de cours ressort à 7,10 € (vs 6,70 €) et notre opinion reste à Accumuler.