Nacon fait suspendre la cotation de ses actions
Le 17 février dernier, son actionnaire majoritaire, Bigben Interactive, a indiqué se trouver dans l'impossibilité, à date, de procéder au remboursement partiel de 43 MEUR auprès des porteurs d'obligations émises par Bigben.
Cette situation impacte de façon significative les propres activités de Nacon, et sa situation de liquidité nécessite la mise en oeuvre rapide d'une restructuration financière auprès de ses créanciers afin de lui permettre d'assurer la continuité de son exploitation.
L'éditeur de jeux vidéo envisage de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l'égide du tribunal de commerce.
