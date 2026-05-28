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Nacon : extension de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 08:24

Nacon annonce la poursuite de sa période d'observation dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire. Pour rappel, la société spécialisée dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Lille Métropole par décision en date du 2 mars 2026. Par jugement du 29 avril 2026, le Tribunal a décidé la prolongation de cette période d'observation jusqu'au 2 septembre 2026.

Nacon poursuit ses travaux d'élaboration d'un plan de redressement, incluant une restructuration de son passif, ayant vocation à être soumis au vote de ses créanciers réunis en classes de parties affectées, puis au Tribunal.

Le Tribunal a également décidé, par jugements en date du 29 avril 2026, de prolonger les périodes d'observation de deux filiales de la société, les studios de développement de jeux vidéo Cyanide et Kylotonn, placés en procédure de redressement judiciaire depuis le 30 mars 2026, jusqu'au 30 septembre 2026.

Par ailleurs, Nacon annonce qu'une autre de ses filiales, le studio de développement de jeux vidéo Midgar Studio a effectué, le 26 mai 2026, une déclaration de cessation des paiements et sollicité, auprès du Tribunal, l'ouverture, à son profit, d'une procédure de redressement judiciaire.

Nacon informera le marché au fur et à mesure de l'évolution de sa situation et de l'état d'avancement de la procédure.

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